Artsen zijn verplicht om mensen met bepaalde medische aandoeningen, waardoor een veilige deelname aan het verkeer in gedrang komt, door te sturen naar CARA. Het gaat onder meer om mensen met een locomotrische stoornis, mensen die niet voldoen aan de normen van het zicht, mensen met een cognitieve functiestoornis of mensen met een implantaat of orgaantransplantatie. Ook rechters en verzekeringsmaatschappijen kunnen iemand doorverwijzen naar het centurm.

Deze mensen worden dan door een dokter, psycholoog en expert van het CARA getest op hun ruimtelijk inzicht, concentratie- en reactievermogen en rijgedrag. Bedoeling is niet om die mensen sowieso af te keuren, maar eerder om oplossingen te vinden.

Wie alsnog rijongeschikt verklaard wordt, moet binnen de vier dagen zijn rijbewijs inleveren. Er zijn echter geen sancties voor wie dat niet doet. Het BIVV vermoedt dat het om een klein aantal mensen gaat. "Als ze een ongeval veroorzaken, zijn ze ook niet verzekerd", leggen ze bij het BIVV uit. "Een ongeval kan dus bijzonder zware gevolgen hebben."