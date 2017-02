Distributienetbeheerders mogen klanten tussen 1 december en 1 maart niet afsluiten van elektriciteit of aardgas. Dat is zo bepaald in het Energiebesluit. Behalve in uitzonderlijke gevallen, wanneer de veiligheid dat vereist of wanneer er sprake is van fraude of leegstand, mag het wel.

Op basis van de weersvoorspellingen heeft minister van Energie, Tommelein, nu beslist om deze winterperiode te verlengen tot en met 31 maart. "Hiermee willen we voorkomen dat mensen letterlijk in de kou komen te zitten", zegt hij.

Een normale verlenging is voorzien voor veertien dagen. De minister heeft evenwel beslist om de periode te verlengen met 31 dagen. Zo wordt er meer zekerheid gecreëerd voor de burger en administratieve stabiliteit voor de OCMW 's.