"Aangezien het ophokken bij sommige vogelsoorten specifieke problemen veroorzaakt en er geen nieuwe besmettingen zijn vastgesteld op onze houderijen sinds 1 februari, kunnen er versoepelingen komen voor verzamelingen en duivenliefhebbers ", zegt minister van Landbouw Willy Borsus. Het gaat specifiek om activiteiten die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels.

De maatregelen tegen vogelgriep worden stelselmatig aangepast aan de epidemiologische omstandigheden en zijn steeds in verhouding tot het risico, benadrukt het FAVV. "Ondanks de versoepelingen, moedig ik alle houders van vogels, of ze nu professionele houder of hobbyhouder zijn, aan om alle maatregelen nog altijd goed te blijven toepassen. Deze zijn nog steeds noodzakelijk om de dierengezondheid in ons land te vrijwaren. Er bestaat immers nog steeds een risico", aldus Borsus.

De versoepelingen zijn voornamelijk bedoeld voor hobbyhouders van vogels en betreffen zowel de ophokregeling als het verzamelverbod.

Het Voedselagentschap herinnert eraan dat het risico op besmetting van vogels met vogelgriep nog steeds aanwezig is. Het evalueert dagelijks de situatie in ons land en in de buurlanden. De huidige maatregelen lopen nog zeker tot en met 10 maart.