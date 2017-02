Vanavond loopt de bewustmakingsactie Tournée Minérale af. Meer dan 120.000 deelnemers hebben zich ingeschreven in de actie om een maand lang geen alcohol te drinken. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen in dat opzet geslaagd zijn.

De politici Wouter Beke (CD&V) en John Crombez (SP.A) hebben de uitdaging met succes afgerond.

"De maand is goed verlopen. Het voordeel van Tournée Minérale is dat het breed gekend is. Om eerlijk te zijn, ik drink af en toe ’s avonds een glas alcohol met mijn vrouw. Zij kijkt er misschien nog meer naar uit dan ik om die traditie terug te kunnen hernemen", zegt Wouter Beke.