De N-VA klaagt al jaren aan dat sommige vakbonden de boetes terugbetalen van een kleine groep buschauffeurs die meerdere verkeersovertredingen hebben begaan. Dat is slecht voor de verkeersveiligheid, zegt Peter Dedecker. Maar omdat er na drie jaar onderhandelingen nog altijd niets is veranderd, grijpt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) nu in.

"Het is zo dat als boetes van chauffeurs van De Lijn voor vakbonden terugbetaald worden dat fiscaal een "voordeel van alle aard" is en dat moet in principe aangegeven worden. Ik denk dat het stilaan tijd wordt om die discussie nu finaal te beslechten en om te kijken waar we staan in deze en vandaar de controles", zegt Van Overtveldt.

Dedecker is gematigd tevreden. " Het is zeer goed dat minister Van Overtveldt een controleactie opstart om na te gaan of deze zelfverklaarde sociale organisaties de fiscale wetgeving volgen. Maar het blijft natuurlijk ook absoluut noodzakelijk dat er een einde wordt gemaakt aan de terugbetaling van boetes en het ondergraven van elk verkeersveiligheidsbeleid", aldus Dedecker.

De Lijn zelf betaalt de eerste verkeersboete die een chauffeur oploopt en een deel van eventueel volgende boetes. Het deel van de boete dat dan voor de chauffeur is wordt soms terugbetaald door de vakbond.