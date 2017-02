Eyskens pleit voor meer samenwerking over de grenzen, zowel voor diagnose als therapie. "Een aantal van deze ziekten zijn zo zeldzaam - ultra-zeldzaam in het jargon - dat de expertise onmogelijk in één land, laat staan in één ziekenhuis kan aanwezig zijn. In die gevallen moeten we patiënten verwijzen over de grenzen heen."

Een dame wiens dochtertje lijdt aan de ziekte van Wolfram (een degeneratieve neurologische aandoening waarbij de patiënten eerst diabetes en daarna een slecht zicht en slecht gehoor ontwikkelen om uiteindelijk te maken te krijgen met een disfunctioneren van de kleine hersenen) nam daartoe zelf het initiatief.

Haar dochtertje kreeg de diagnose toen ze zeven was, maar de artsen vertelden er haar ouders meteen bij dat ze - gezien de zeldzaamheid van de aandoening - niet te veel hoop moesten koesteren op ontwikkelingen in het onderzoek. De ouders vonden uiteindelijk zelf via het internet een arts in de VS.