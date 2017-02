Een reeks prominenten en middenveldorganisaties blaast nu het protest nieuw leven in. In een open brief die vandaag in De Morgen is verschenen, komen ze terug op de kritiek die ook in het parlementaire debat te horen was, zoals rond het vage begrip "openbare orde", de vraag of gevaarlijke mensen niet beter berecht en opgesloten worden in plaats van uitgezet, het vermoeden van onschuld en de "bijna absolute macht" voor de Dienst Vreemdelingenzaken.

"Deze wetswijziging maakt des te meer duidelijk dat de huidige beleidsvoerders niet-Belgen zien als tweederangsburgers: zelfs als 'zij' hier geboren en getogen zijn zullen 'wij' hen nooit helemaal aanzien als gelijken. Wanneer ze een fout begaan kunnen ze niet alleen strafrechtelijk vervolgd worden, maar ook verbannen, en zo een dubbele straf krijgen. De grondrechten gelden voor hen minder dan voor ons", besluiten de meer dan zeventig ondertekenaars van de open brief.