Kracht en dapperheid: Valentina heeft de betekenis van haar naam niet gestolen. Begin augustus 2016 kwamen de eerste symptomen bovendrijven. Tegenbos: "Als Valentina neerzat, zakte haar rugje helemaal in elkaar. Normale kindjes zitten mooi rechtop omdat hun ruggenwervel hen recht houdt, maar bij haar gebeurde dat niet."

"Ondanks het feit dat je kind andere uiterlijke kenmerken vertoont, is ze in de ogen van een ouder perfect en gezond in al haar volkomenheden en gebreken. Je beseft aanvankelijk niet dat je dochter ziek is. Totdat we een zwelling op haar rug zagen. We zijn onmiddellijk naar een orthopedist gestapt. Ik dacht dat ze gewoon een korsetje zou moeten dragen om haar een goede houding aan te leren, maar al snel werd duidelijk dat er iets meer aan de hand was."

"Op foto’s stelde de orthopedist vast dat haar nekwervel zeer onstabiel was en dat ook haar heupjes onderontwikkeld waren. Een van de symptomen van het syndroom van Morquio of MPS IV. Door die onderontwikkeling kon het gebeuren dat wanneer ze geduwd wordt of valt, ze verlamd zou raken. Daarom hebben ze in januari een spinale fusie geplaatst, waardoor die nekwervel is gestabiliseerd."

"Voor Valentina was er niets aan de hand toen ze binnen ging in het ziekenhuis. Hoe leg je dat uit aan een driejarige? Aanvankelijk stelde ze niet zoveel vragen, totdat ze wakker werd met een halo-jacket aan. Het is verschrikkelijk om je kind daar te zien liggen met zo’n plastic vestje aan en met ijzeren staven en vier pinnen door haar hoofd. Je vraagt je op voorhand af: hoe gaat ze daarop reageren? Zal ze kunnen slapen? Hoe moeten we haar wassen?"

"En in het begin was het inderdaad moeilijk. Valentina wou dat weg, ze wou kunnen bewegen. We dachten echt dat we drie à vier maanden door een hel zouden gaan. Maar na een week liep zij daarmee rond alsof het niets was. Als ze daar voor de televisie staat te dansen op Mickey Mouse, weet je dat je dit haar niet kan afnemen. Je moet je overbezorgdheid aan de kant schuiven en haar een zo normaal mogelijk leven laten leiden. Als je kind positief is, dan weet je dat jij dat ook moet zijn."