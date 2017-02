Vrouw zwaar verbrand bij gasontploffing in appartement

In Berchem, bij Antwerpen, heeft een 58-jarige vrouw levensgevaarlijke brandwonden opgelopen bij een gasontploffing in haar appartement. Het incident deed zich volgens de politie voor in de keuken van het appartement op de tweede verdieping van het gebouw in de Frans Beckersstraat. De ontploffing was trouwens zo hevig dat een raam uit het gebouw is geblazen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Vrouw zwaar verbrand bij gasontploffing in appartement

In Berchem, bij Antwerpen, heeft een 58-jarige vrouw levensgevaarlijke brandwonden opgelopen bij een gasontploffing in haar appartement. Het incident deed zich volgens de politie voor in de keuken van het appartement op de tweede verdieping van het gebouw in de Frans Beckersstraat. De ontploffing was trouwens zo hevig dat een raam uit het gebouw is geblazen.