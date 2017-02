Platformen van de deeleconomie, zoals Deliveroo, Airbnb en dergelijke, kunnen vanaf 1 maart 10 procent bedrijfsvoorheffing inhouden op wat mensen via hen verdienen. De nadruk ligt op "kunnen", want nog geen enkel platform heeft de nodige erkenning gekregen van de FOD Financiën.



De heffing is van toepassing op het brutobedrag dat mensen via deze platformen verdienen. Het gunstregime geldt in 2017 tot een bedrag van 5.100 euro, maar in de praktijk zullen de werkelijke inkomsten lager liggen. De erkende platformen zullen 10 procent bedrijfsvoorheffing inhouden van dat brutobedrag en storten die belasting zelf door aan de fiscus. Toch zullen de inkomsten ook nog altijd via de jaarlijkse belastingaangifte doorgegeven moeten worden. De redenering daar is dat het mogelijk is dat er via verschillende platformen bijgeklust wordt.



