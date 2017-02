Jongeman zwaargewond bij steekpartij in Antwerpen

Een 21-jarige man is zwaargewond geraakt bij een steekpartij aan de Kipdorpvest in Antwerpen. Iets na 23uur brak daar een grote vechtpartij uit. Daarbij kreeg een jongeman een messteek in de onderbuik. Hij is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Twee verdachten zijn opgepakt, een 20-jarige en zijn oudere broer.

