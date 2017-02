Eén dode en drie zwaargewonden bij ongeval in Loppem

Bij een zwaar verkeersongeval op de E40 in Jabbeke is in de nacht van zaterdag op zondag een dode gevallen. Drie mensen werden met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 2.30 uur op de autosnelweg richting kust. Even voorbij de oprit in Loppem stond een auto dwars over de weg na een eerder ongeval. Wellicht had de bestuurder van een bestelwagen dat niet opgemerkt, waardoor hij met hoge snelheid tegen het voertuig botste.

