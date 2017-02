Maker racistische foto Mechelse inspecteur geïdentificeerd

De man die een foto verspreid heeft van een Mechelse politiecommissaris, met daarop racistische opschriften, is mogelijk geïdentificeerd. Het gaat om een inspecteur van het politiekorps zelf, in de zone Mechelen-Willebroek. Gisteren kwam aan het licht dat de foto binnen de politiezone de ronde deed via een interne Whatsapp-groep. Het parket werd bij de zaak betrokken en startte met een onderzoek.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Maker racistische foto Mechelse inspecteur geïdentificeerd

De man die een foto verspreid heeft van een Mechelse politiecommissaris, met daarop racistische opschriften, is mogelijk geïdentificeerd. Het gaat om een inspecteur van het politiekorps zelf, in de zone Mechelen-Willebroek. Gisteren kwam aan het licht dat de foto binnen de politiezone de ronde deed via een interne Whatsapp-groep. Het parket werd bij de zaak betrokken en startte met een onderzoek.