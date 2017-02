"Ik had nog nooit voor de overheid gewerkt en ik heb helaas moeten vaststellen dat de besluitvorming veel trager is dan verwacht", aldus Cornu. "De politiek redeneert in jaren. Voor mij was dat een grote aanpassing."

Een overheidsbedrijf heeft veel schoonmoeders. "De NMBS is zogezegd een onafhankelijk overheidsbedrijf. Als dat klopt, dan zou je verwachten dat de raad van bestuur zelf de macht heeft om beslissingen te nemen." Jo Cornu heeft moeten vaststellen dat dit in realiteit anders verloopt. "Daar moeten vele beslissingen ook naar de minister of naar de hele regering. Dat is een dubbele handicap."

De NMBS krijgt als overheidsbedrijf ook veel kritiek, onder meer vanuit het parlement. "Daar zit je ook met een kritisch publiek, maar een publiek dat er minder van kent en minder objectief is."

Cornu geeft een voorbeeld: de tarieven op de trein. "Die zijn in België veel te laag, maar dan verschijnen er artikels die stellen dat ze te hoog zijn. Ik heb het daar moeilijk mee. Iedereen permitteert zich om commentaar te geven op de NMBS, zonder dat ze de moeite nemen om de feiten te checken." Hij blijft erbij dat de tarieven in ons land te laag liggen: "We hebben nu de laagste tarieven in heel West-Europa. De gemiddelde inkomst per reiziger moet omhoog."