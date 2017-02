"Dit getal verbaast mij niet echt", reageert Kathleen Stinckens, politierechter in Leuven, in de krant. "Onder hardleerse chauffeurs is er een hoog recidivisme. Daarbij komt ook dat politierechters sinds de nieuwe wetgeving verplicht zijn minstens drie maanden rijverbod te geven en de vier testen op te leggen."

Dat recidivisme zien ze ook bij de instituten waar die psychologische en medische testen worden afgenomen. "Ja, er zijn hardleerse automobilisten. Personen met een rijverbod worden in België amper gecontroleerd en die bestuurders zijn zelf vaak nalatig. Ze vergeten waarom ze een rijverbod kregen en brengen zo anderen en zichzelf in gevaar", zegt Carine Lavaert, coördinator van het Instituut voor Psychomedische Testing (IMPT).

Die bestuurders strenger straffen lukt niet altijd. "Wie binnen de drie jaar een tweede zware fout begaat, wordt sowieso tot drie maanden rijverbod veroordeeld", zegt Stinckens. "Drie zware fouten levert zes maanden rijverbod op, alle veroordelingen nadien negen maanden."

Iemand een levenslang rijverbod geven, lukt dus niet zomaar. "Wij blijven gebonden aan de wetgeving. In dat opzicht kan een persoon veroordelingen tot in het oneindige opstapelen", aldus Stinckens.