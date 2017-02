Duizenden kinderen vieren op laatste dag voor krokusvakantie carnaval op school

Tradities zijn er om in ere te houden: op deze laatste dag voor de krokusvakantie vieren duizenden kinderen carnaval op school. We gingen eens kijken in de Gemeentelijke Basisschool van Relegem. De hele week hebben ze daar de grote stoet van vandaag voorbereid.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Duizenden kinderen vieren op laatste dag voor krokusvakantie carnaval op school

Tradities zijn er om in ere te houden: op deze laatste dag voor de krokusvakantie vieren duizenden kinderen carnaval op school. We gingen eens kijken in de Gemeentelijke Basisschool van Relegem. De hele week hebben ze daar de grote stoet van vandaag voorbereid.