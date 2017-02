Volgens Descheemaecker kan het conflict over de geluidsnormen op de luchthaven van Zaventem tot absurde situaties leiden. Als voorbeeld zei hij in "De vrije markt" dat als een president van Amerika, Obama, of misschien binnenkort Trump, naar Europa komt, wij heel blij zijn dat hij naar Brussel vliegt, de "capital of Europe".

"Maar wat gaat er concreet gebeuren in zo'n geval?", zo vroeg hij zich af. "We gaan heel het land organiseren in functie van de veiligheid van de Amerikaanse president, maar het Brussels Gewest zal het vliegtuig waarmee hij landt, een boete van misschien 10.000 euro opleggen", zo zei hij. "Dan maken we ons onsterfelijk belachelijk."

De Amerikaanse toeristen komen niet naar Brussel, zo zei hij, en de hotelsector klaagt daarover, en wij gaan hun president, volgens sommigen de machtigste man ter wereld, een boete opleggen. "Dat begint een beetje belachelijk te worden."