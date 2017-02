Elke dag fietsen zo'n 400.000 Vlamingen naar hun werk. VAB en Bike To Work, een onderdeel van de Fietsersbond, onderzochten voor het eerst wat daarin het aandeel is van de elektrische fiets. Ze ondervroegen 3.500 mensen die geregeld met de fiets naar het werk gaan.

16 procent van de respondenten gebruikt daarvoor een fiets met elektrische ondersteuning. 2 procent heeft een speedpedelec, die tot 45 kilometer per uur kan. "De komst van de elektrische fiets heeft het aantal fietsers verhoogd, maar ook de woon-werkafstand die met de fiets afgelegd wordt", zegt Joni Junes van VAB. "De e-bike en de speedpedelec worden almaar populairder. VAB verwacht dan ook dat het aandeel van die elektrische fiets in het woon-werkverkeer alleen maar zal toenemen."

Bike To Work, dat werkgevers ondersteunt om hun personeel op de fiets te krijgen, beaamt dat. "In Vlaanderen woont 82 procent van de bevolking op minder dan 30 kilometer van zijn werk. Met elektrische fietsen en speedpedelecs wordt die afstand doenbaar. Nu neemt amper 15 procent van de Vlamingen weleens de fiets naar het werk. Het groeipotentieel voor het elektrisch fietsen naar het werk is gigantisch", weet Dieter Snauwaert van Bike To Work. Nu gebeuren 7 op de 10 woon-werkverplaatsingen nog met de auto, ook door mensen die minder dan 15 kilometer van het werk wonen.

Meer fietspendelaars, het kan ook soelaas bieden voor de files. Want 85 procent van de elektrische fietspendelaars reed, vóór ze hun e-bike hadden, met de auto naar het werk. De voordelen van het elektrisch fietsen hebben hen overtuigd om de auto te laten staan.

Snauwaert: "Een groot voordeel is de controle over de duur van je woon-werktraject. Of je nu tegenwind hebt of niet, je weet bijna exact hoe lang je erover doet om op je werk te geraken. Dat is met de auto vandaag de dag helemaal niet meer zo. Met de elektrische fiets geraak je vlotter en met minder stress op het werk en je bent ook nog eens gezond en milieuvriendelijk bezig."