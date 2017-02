De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) toonde zich heel recent nog kritisch voor de huidige regeling. "Het verplicht behalen van een B2-attest Nederlands als bestuurstaal na 3 jaar aanstelling is een belemmering in het aantrekken van buitenlandse toponderzoekers", stelde de raad. "Door het opleggen van een taaltest, dreigt de concurrentiële positie van Vlaanderen in het aantrekken van deze mensen te verzwakken", klonk het nog.

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) heeft nu beslist de taalvereiste iets te versoepelen. "We verlagen het niveau niet, maar geven buitenlands academisch talent voortaan vijf jaar de tijd om het attest te halen", aldus Crevits.

Crevits: "Nieuw is dat instellingen van het hoger onderwijs buitenlandse academici via een integratietraject op maat begeleiden in het verwerven van taalniveau A2 na twee jaar en taalniveau B2 na vijf jaar. Dit laat Vlaamse hogescholen en universiteiten nog beter toe om zich duurzaam internationaal te positioneren en een attractief personeelsbeleid te voeren".