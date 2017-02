Ook België wordt steeds vaker ingezet op hernieuwbare energiebronnen. Grootse windparken in de Noordzee worden aangelegd, gezinnen investeren in zonnepanelen en langs autosnelwegen duiken er alsmaar meer windmolens op. Ook staat de uitstap van kernenergie op de politieke agenda. Wanneer België deze stap zal zetten, is niet zeker maar het staat wel vast dat we in de toekomst onze energie niet meer uit kernenergie zullen halen.

We worden dus afhankelijker van hernieuwbare energie. De kans op periodes waarin onze energieproductie door luwe en donkere dagen laag is, zal daardoor toenemen. Samen met Elia analyseerden we de wind- en zonneproductie van de maanden december 2016 en januari 2017. Het resultaat was dat we in januari negen dagen Dunkelflaute hadden. (zie grafiek onder)