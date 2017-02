Het stadsbestuur benadrukt dat het fonds niet bedoeld is om de overkapping zelf te financieren. "Het gaat om leefbaarheidsmaatregelen zoals geluidsbermen, die sowieso al meteen voordelen voor de buurt opleveren én later kunnen bijdragen aan en geïntegreerd worden in een overkapping", zegt schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA).

"Met deze beslissing willen we er enerzijds voor zorgen dat toekomstige projecten in de ringzone een overkapping niet in de weg staan en er zelfs toe bijdragen, maar ook dat projectontwikkelaars niet geneigd zullen zijn om de kat uit de boom te kijken en hun projecten pas zouden realiseren nadat er volledige duidelijkheid is over de overkapping."