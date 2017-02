En ook de Bredense schepen en OCMW-voorzitter Jacques Deroo (SP.A) is getroffen door het stormweer. Een windstoot blies een deel van het dak van zijn nieuwbouw weg. "De woning is bestemd voor mijn zoon. Ik heb er vier jaar aan gewerkt. Dit komt hard aan", zegt hij. Het zal nog maanden duren eer de schade hersteld is.

In de buurt van Veurne is daarnaast een zware vrachtwagen door de wind van de weg geblazen en gekanteld. De chauffeur bleef ongedeerd, maar er was lange tijd hinder. In Ramskapelle bij Nieuwpoort is de topgevel van een huis ingestort. Er vielen geen gewonden, maar het huis is onbewoonbaar en ook een naburig huis liep schade op. In Zillebeke zaten enkele woningen zonder stroom nadat een grote spar een elektriciteitskabel had losgerukt.