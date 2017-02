Volgens "Dag Allemaal" zouden er beelden zijn van het nieuwe opgedoken geval van misbruik.

Advocaat Walter Van Steenbrugge bevestigt aan onze redactie dat de man hem is komen opzoeken nadat hij met "Dag Allemaal" had gesproken, en dat er inderdaad een klacht wordt ingediend. Volgens Van Steenbrugge is de man met "Dag Allemaal" gaan praten nadat een andere slachtoffer in januari met Vangheluwe was geconfronteerd, waarop diens advocaat hem had omschreven als een fantast die lasterlijke beschuldigingen uit.

Advocaat Joris Van Cauter, de raadsman van Vangheluwe, zegt aan onze redactie geen weet te hebben van een nieuwe klacht. "Ik heb het ook maar in Dag Allemaal gelezen", zegt hij. Hij zal Vangheluwe de raad geven een klacht wegens laster en eerroof in te dienen.

In 2010 nam Vangheluwe ontslag als bisschop nadat was bekendgeraakt dat hij zijn neef had misbruikt.