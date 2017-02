Mathilde op makkelijke sneakers naar Wat Phu-tempel

Op haar Unicef-missie in Laos heeft koningin Mathilde de Wat Phu-tempel bezocht. Het werelderfgoed is enkel te bereiken over oneffen paden en honderden trappen. Voor deze uitstap droeg de koningin dan ook niet haar traditionele naaldhakken, maar een comfortabel paar sneakers. Bij temperaturen rond 35°C was het puffen geblazen, vandaar het hoedje.

