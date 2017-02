"Onze Noordzee werd ooit de riool van Europa genoemd", zegt De Backer. "Via waterwegen van alle landen kwamen chemicaliën, toxische stoffen en brandstoffen in onze zee terecht. Intussen zijn we veel strenger geworden en het water in de Noordzee is vandaag veel properder."

"Maar er sluimert internationaal een groeiend, nieuw probleem: jaarlijks belandt meer dan 8 miljoen ton plastic in de oceanen. Ook in België worden we hiermee geconfronteerd. In elke kilogram Belgisch zand vind je bijvoorbeeld vandaag tot 150 stukjes plastic. Ik werk samen met minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) om een goed productiebeleid te voeren dat aan die pollutie een einde moet stellen."