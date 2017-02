De vzw Klimaatzaak, een initiatief van 11 BV's, stuurde op 1 december 2014 een ingebrekestelling naar de 4 Belgische overheden om een beleid af te dwingen met als doel 87,5 % minder CO2 uit te stoten tegen 2050.

In april 2015 werd een rechtszaak opgestart, maar de Vlaamse regering tekende eind april 2016 cassatieberoep aan tegen een beslissing dat het proces in het Frans gevoerd wordt. Het is momenteel wachten op een uitspraak.

"Voor Klimaatzaak maakt het niet uit in welke taal het proces gevoerd wordt", zegt Sarah Van Riel. Door het cassatieberoep werd de zaak dus enkel nog maar ingeleid, conclusies zijn er nog niet uitgewisseld.

De verloren tijd van deze procedureslag heeft Klimaatzaak gebruikt om meer mede-eisers vinden.