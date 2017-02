De Mexicaanse bestemmeling van de leveringen efedrine was volgens het parket de Mexicaanse drugsbaron Ezio Figueroa Vazquez. Dankzij de leveringen uit België zou hij bijna 70 miljoen drugpillen hebben kunnen maken, goed voor een straatwaarde van 360 miljoen euro. Maar volgens de rechter waren er niet genoeg bewijzen daarvoor. Vazquez werd vrijgesproken.

Crystal meth is een gevaarlijke verslavende drug. Het is de rookbare vorm van methamfetamine, een sterk oppeppend middel dat behoort tot de groep van de amfetamines (zoals speed). De werking ervan is heftiger en duurt een stuk langer dan die van gewone amfetamines. Onder meer in de VS is het gebruik van de drug bijzonder problematisch. Daar lopen al enkele jaren campagnes. Bij ons komt de drug eerder zelden voor. Onderstaande politiefoto's tonen wat crystal meth met een mens kan doen.