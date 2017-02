Op 27 februari 1997 werd aangekondigd dat Renault Vilvoorde de deuren zou sluiten. Onze fotograaf ging kijken hoe het, bijna 20 jaar later, met de gebouwen gesteld is.

Sinds de sluiting is een groot deel van het 1,6 km lange complex al opnieuw in gebruik genomen. Van het zuidelijke deel zijn de grote productiehallen opgedeeld in kleinere bedrijfsruimtes, die ironisch genoeg vooral bezet worden door bedrijven die met auto's werken. Het noordelijke deel ("den Astral") was tot voor kort nog in gebruik als luchthavenparking, maar wordt nu verbouwd.

De gebouwen op zich zijn nog herkenbaar, maar het is zoeken naar sporen van de oorspronkelijk invulling als Renault-autofabriek. Zo zijn er nog een oude kantine en wat bureau’s. Ook enkele borden met rechtstreekse verwijzingen naar het merk “Renault” staan er nog.