Mathilde is op vierdaagse missie in Laos voor Unicef. Ze heeft afgelopen week verschillende ministers gesproken over de kwaliteit van het onderwijs en de problematiek van de ondervoeding.

Zo bezocht de koningin gisteren een kleuterschool en een gezondheidscentrum in de zuidelijke en arme provincie Saravan. Slechts 45% van de kinderen volgt secundair onderwijs. Analfabetisme is er schering en inslag. Mathilde was erg aangegrepen toen ze een baby van 9 maanden zag met het gewicht van een baby van 1 maand.

Unicef probeert de problemen in het gebied aan te pakken door onwetende ouders te begeleiden, en in te zetten op onderwijs en het screenen van ondervoeding bij kinderen. De achterstand die wordt opgelopen bij ondervoeding is achteraf namelijk niet meer in te halen. Dat uit zich onder meer in een grote groeiachterstand en kleine lichaamslengte.