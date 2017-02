Voor al deze feiten werd een onderzoek gestart. De speurders ontdekten dat alle feiten gepleegd werden door een en dezelfde persoon. Het onderzoek werd daarop gecentraliseerd en de politie stootte op een Facebook-account met een Belgisch IP-adres dat naar de jongeman uit Namen leidde.

De verdachte werd afgelopen maandag opgepakt voor verhoor. Hij is intussen voorgeleid voor de onderzoeksrechter en die stelde hem in verdenking van valse inlichtingen over een terroristische aanslag. De jongeman is aangehouden.