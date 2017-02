Uit het onderzoek blijkt dat de vooral de basisscholen goed werk verrichten op het vlak van gezonde voeding. In vergelijking met 2012 beiden ze minder chocomelk en fruitmelk aan. Waar dat in 2012 nog in 57 procent van de gevallen gebeurde, was dat in 2015 gedaald tot 43 procent. Dat is nog te veel, klinkt het, maar er is een verbetering merkbaar.

Minder goed is dan weer wel dat de basisscholen minder fruit, maar ook steeds minder vaak melk aanbieden.