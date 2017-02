Vanochtend zaten de verschillende regeringen opnieuw samen over het heikele dossier van de geluidshinder rond Brussels Airport. Daar is bedongen dat meerdere werkgroepen zich zullen buigen over álle voorstellen om de lasten precies te berekenen.



Bourgeois, Vervoort en Waals minister-president Paul Magnette (PS) wezen vóór het overleg begon naar de federale regering om een initiatief te nemen. Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH) verwees naar het voorstel dat de Brusselse regering vorige week deed. Bourgeois daarentegen wilde niet ingaan op het Vlaamse plan dat vandaag in De Tijd uitlekte (met verdeelsleutel Vlaanderen 70% - Brussel 30%).

Geert Bourgeois keek uit naar de bereidheid van de andere regering om een een oplossing te vinden. Of dat binnen de zestig dagen kan gebeuren, lijkt hem een korte periode. "Er zijn ontzettend véél facetten, alles moet in kaart gebracht worden, dat is heel wat werk op de plank", zegt Bourgeois. "Ik hoop dat er mensen van goede wil aan tafel zitten." Hij verwees ook naar het federale regeerakkoord waarin een vliegwet wordt aangekondigd.