De elektronische enkelband was een van de punten waarvoor premier Michel in totaal 400 miljoen euro wou vrijmaken. Het was de bedoeling om jongeren van wie het OCAD (het orgaan dat de terreurdreiging in ons land analyseert, red.) vermoedde dat ze radicaliseerden of plannen koesterden om naar Syrië te trekken, eraan te onderwerpen. Maar experts waarschuwden van bij het begin dat de regering zich met de maatregel op juridisch glad ijs begaf, omdat het moeilijk te bepalen was wanneer de overheid wel of niet kon ingrijpen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever keerde zich als eerste toppoliticus uit de meerderheid tegen de maatregel. Hij waarschuwde dat de maatregel als een boemerang terug in het gezicht van de politiek zou komen. Zijn partijgenoot Peter De Roover haalde het onderwerp wel nog aan in zijn pleidooi om de vrijheid van meningsuiting verder te bepreken voor radicale moslims.

Nu ziet het ernaar uit dat het voorstel dode letter zal blijven. Volgens De Standaard en Het Nieuwsblad zijn zowel minister van Justitie Koen Geens (CD&V) als zijn collega van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) er zich inmiddels van bewust dat het idee "onhaalbaar en onrealistisch" is. Volgens minister Jambon heeft het plan geen prioriteit meer en is er "geen formule" gevonden om het voorstel juridisch waterdicht te maken.