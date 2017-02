Het KMI heeft "code oranje" uitgevaardigd voor de felle rukwinden die vannamiddag verwacht worden. "Grote bomen kunnen omwaaien, takken kunnen afbreken en er kan grote schade worden aangebracht aan woningen", waarschuwt het meteorologisch instituut.



De "code oranje" geldt van 14 tot 23 uur voor de kust en de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Luik. In de rest van het land geldt "code geel", of een niveau lager.

"Vanaf de middag wordt de wind krachtig tot lokaal zeer krachtig uit het westen tot het zuidwesten, later op de avond uit het westnoordwesten", zegt het KMI. "Aan de kust is tijdelijk een stormachtige wind mogelijk. We verwachten over het algemeen rukwinden tot 95 km/u. In het westen, bij de Nederlandse grens en op de heuvels in de Ardennen, zijn rukwinden boven de 100 km/u mogelijk."



"Zulke wind en rukwinden hebben het effect dat het zeer moeilijk wordt om zich tegen de wind in op straat te bewegen, de bomen dan helemaal in beweging zijn, dat grote bomen kunnen omwaaien, takken kunnen afbreken en er grote schade kan aangebracht worden aan woningen", zegt het KMI over de "code oranje". Het KMI raadt ook aan alles goed vast te maken wat loszit aan je huis of in je tuin.