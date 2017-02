“We hebben de papieren pas goed bekeken toen we thuis waren", getuigt Caroline Huygens toen we haar interviewden. "We hebben onze pas maar na onze aankoop gekregen, daarop is te zien dat het Tsjechisch paspoort was."

Haar pasgeboren pup vocht intussen voor haar leven in de Dierenkliniek in Merelbeke. Volgens hun lokale dierenarts was de pup jonger dan op de papieren stond, waardoor het vaccin die de hond had moeten beschermen niet aansloeg. Caroline betaalde 1.200 euro voor haar pup. Voor de opnamekosten van de hond telde ze minstens 1.500 euro neer.