Koningin Mathilde bezoekt kleuterschool in Laos

Koningin Mathilde is sinds maandag op missie in Laos voor kinderrechtenorganisatie Unicef. Vandaag heeft ze een kleuterschool bezocht. Het onderwijs is in het Aziatische land een groot probleem. Er zijn bijna geen kleuterscholen en slechts 45% van de kinderen volgt secundair onderwijs.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Koningin Mathilde bezoekt kleuterschool in Laos

Koningin Mathilde is sinds maandag op missie in Laos voor kinderrechtenorganisatie Unicef. Vandaag heeft ze een kleuterschool bezocht. Het onderwijs is in het Aziatische land een groot probleem. Er zijn bijna geen kleuterscholen en slechts 45% van de kinderen volgt secundair onderwijs.