Het door D'Hooghe geleide overleg ligt momenteel enkele weken stil omdat de intendant in het buitenland vertoeft en er nog doorrekeningen moeten gebeuren voor de meest recente voorstellen tot een compromis over het Oosterweeldossier. "De tijd dringt echter, met de uitspraak van de Raad van State in het verschiet die het GRUP zou kunnen vernietigen, wat jarenlange vertraging kan veroorzaken", zeggen de actiegroepen. "Daarom wilden we niet met onze vingers zitten draaien en zijn we al voortgegaan met de lopende denkoefening."

Een "Oosterweel light" zonder een noordelijke kanaaltunnel die toch onderbenut zou blijven, vinden de actiegroepen nu aanvaardbaar als die voor stedelijk bestemmingsverkeer zou worden gebruikt, waardoor de tunnel aan het Ringlandplan met een scheiding van stedelijk en doorgaand verkeer kan worden gekoppeld. In het noordelijke havengebied kan dan - zoals D'Hooghe onlangs al voorstelde - de huidige Scheldekruising versterkt worden voor doorgaand verkeer.

"Zo houden we het doorgaand en havenverkeer van de stad weg", zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. "Bovendien wordt de Oosterweelknoop sterk vereenvoudigd - er is ook geen nood meer aan gestapelde tunnels - wat dan weer voordelen oplevert zoals het behoud van meer groen aan het Noordkasteel en de mogelijkheid tot overkapping aan de Groenendaallaan", zegt Peter Vermeulen van Ringland.