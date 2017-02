In Brugge kwam vanochtend een zesjarige peuter om het leven nadat hij vlak voor de schoolpoort onder een vrachtwagen was terechtgekomen. Het is niet het eerste ongeval in zijn soort en de kans dat het het laatste is, is bijzonder klein.

"We moeten de confrontatie tussen zware voertuigen enerzijds en kwetsbare mensen - zoals kinderen aan de schoolpoort - vermijden", zegt mobiliteitsexpert Kris Peeters aan VRT Nieuws. "Dat kan op twee manieren. Enerzijds kan je dat doen in tijd, door te zeggen dat vrachtwagens niet meer op bepaalde straten mogen rijden rond schooltijd. Anderzijds kan je dat ook doen in ruimte, waardoor vrachtwagens nooit nog op die straten mogen rijden."