De vader van Jonathan Jacob ging vandaag voor de 28e keer naar de rechtbank. "Dit is niet alleen rovend voor de gezondheid, ook je gezinsleven lijdt daaronder. Het is heel uitputtend."

"Mijn zoon was iemand die hulp nodig had, het was geen monster. Deze uitspraak is ook belangrijk voor de mensen die nu nog steeds problemen hebben. Dat daar eens bij wordt stilgestaan."