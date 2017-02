Maar dat is niet alles, benadrukt de expert. "Er is een nieuw soort preutsheid ontstaan, waarbij het naakte lichaam niet meer naakt mag zijn. Het krijgt altijd een seksuele connotatie. Een man zei onlangs in mijn praktijk dat iemand tegen hem had gezegd dat hij niet meer naakt in bad mocht met zijn kind. Daar moeten we toch goed over nadenken, want hoe ver mag de slinger doorslaan?"

"Langs de ene kant krijgen we veel naakte lichamen te zien, onder meer in de pornografie. Langs de andere kant krijgen we gewone naakte lichamen bijna nooit meer te zien", zegt de seksuoloog, die de evolutie geen goede zaak vindt. "Als je andere naakte - en imperfecte - lichamen ziet, dan besef je dat niemand met een perfect lichaam rondloopt. Die nuance is belangrijk."