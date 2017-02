De man - die zichzelf Raf, Rafke, Rafaello, Roberto of Raphael Bastiaans noemde - contacteerde zijn slachtoffers via datingsites als Twoo. Hij gebruikte er een valse profielfoto en gaf zich uit als IT-architect of technicus van Telenet. Hij had zogezegd Italiaanse roots en zei dat hij single was.

Omdat de man erg actief was en behoorlijk lange gesprekken voerde, kon hij vrij snel het vertrouwen winnen. Er kwam een afspraakje, ofwel bij de vrouw in kwestie thuis ofwel op een openbare parking. De man deed zich volgens de politie erg galant voor en bood de vrouwen een drankje aan: een cocktail van fruitsap of limoncello, een sterk slaapmiddel en xtc, een combinatie die dodelijk kan zijn.

De vrouwen vielen na enkele minuten in een diepe slaap, werden bestolen en in vele gevallen ook aangerand of verkracht. Bij feiten waarbij vrouwen niet werden verdoofd en weerstand boden, gebruikte de man geweld.