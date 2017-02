In totaal werden vorig jaar iets meer dan 19.000 honden in Vlaanderen ingevoerd uit verschillende landen. Het merendeel zijn wellicht puppy's, maar ook volwassen honden zitten erin verrekend. "Denk aan de straathonden uit Roemenië of de windhonden uit Spanje", zegt Vermeulen. "Een opdeling in de cijfers is niet mogelijk."

Afkomst Aantal honden Bulgarije 25 Cyprus 29 Tsjechië 4.418 Spanje 985 Frankrijk 61 Kroatië 1 Hongarije 724 Ierland 45 Italië 13 Nederland 16 Roemenië 787 Zweden 3 Slovakije 11.975 Totaal 19.142