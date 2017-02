Auteur: Freek Willems, Khalid Sellam

Freek Willems, Khalid Sellam Zaterdag start met de Omloop Het Nieuwsblad het openingsweekend van het Vlaamse wielerseizoen. Het zal meteen ook de laatste keer zijn dat we Tom Boonen over Vlaamse wegen zullen zien koersen, Boonen is namelijk aan zijn laatste seizoen bezig. Ondernemer Steven Van Aelst is een grote fan van de wielrenner. Zijn supportershart is zelfs zo groot dat hij bij winst van Boonen ook zijn werknemers in de bloemetjes zet.