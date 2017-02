Het geval in Oud-Heverlee is de eerste keer dat het virus in ons land wordt aangetroffen bij een wilde vogel. "Dit is geen verrassing voor ons", zegt Philippe Houdart van het FAVV.

"We weten al weken dat het virus circuleert bij wilde vogels. We zien dat ook in het buitenland, waar honderden gevallen gemeld zijn en waar zeer veel wilde vogels gestorven zijn. Het was enkel een kwestie van tijd voor dat ook bij ons zou gebeuren."

"We kunnen ervan uitgaan dat het virus in heel België zit", zegt Houdart nog. Ik sluit dan ook niet uit dat we in de komende dagen en weken nog dergelijke gevallen zullen zien."