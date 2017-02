"Er is schade over een lengte van 300 meter, maar eigenlijk gaat het om twee sporen en dus moet er eigenlijk in totaal infrastructuur over een lengte van 600 meter hersteld worden", zegt Frédéric Petit. Er is schade aan de sporen en de dwarsliggers, aan de palen en draden van de bovenleiding, en aan de stroom-, sein- en glasvezelkabels. Ook de zogenoemde TBL1+bakens (van het automatische stopsysteem) zijn beschadigd, en een tweetal wissels. Het werkplatform dat vlak bij de getroffen zone is geïnstalleerd, zal de komende week ter plaatse blijven en dienen als aanvoerhaven voor het materiaal dat nodig is om de herstellingen uit te voeren.