Vleermuizen tellen in Zuid-Limburgse mergelgroeves

In de mergelgroeves van Riemst worden rond deze tijd van het jaar vleermuizen geteld. In België leven 21 soorten, waarvan 13 met uitsterven worden bedreigd. De vleermuissoorten die overwinteren in de Limburgse steengroeves doen het goed. In 30 jaar tijd is de populatie daar verviervoudigd.

