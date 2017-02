"Het is al van 1998 geleden dat u nog eens op bezoek kwam in dit Parlement", bracht voorzitter Jan Peumans in herinnering. Hij gaf de koning een kunstwerk cadeau, en spelletjes en stripverhalen voor de kinderen.

Koning Filip had een werkvergadering met het uitgebreid bureau van het Parlement. Ze hadden het over binnenlands bestuur en onderwijs. Dat vindt de koning belangrijk, aangezien zijn kinderen ook naar een Vlaamse school gaan, zegt hij.

"We zien elkaar één keer per jaar op het Paleis rond 11 juli", begon Filip de vergadering. "Nu is het mijn beurt om jullie te bezoeken. En te luisteren naar wat jullie doen en wat heel belangrijk is voor Vlaanderen. ... Zoals jullie weten lopen mijn vier kinderen school in een Vlaamse school (Sint-Jan Berchmanscollge Brussel, red.). We volgen van dichtbij wat het Parlement doet." Peumans (N-VA) had het met Filip dan ook toepasselijk over de modernisering van het secundair onderwijs.