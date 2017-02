Ook riante vergoedingen Eandis-bestuurders in het vizier

Na de riante vergoedingen voor politici bij verschillende intercommunales, komen nu de lonen van enkele topmanagers van distributiebedrijf Eandis in het vizier. Hoeveel de managers individueel verdienen, is niet bekend, maar de 7 topmanagers samen krijgen 3,2 miljoen euro bruto per jaar.

