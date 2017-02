De standaardtoets zou volgens Valcke zowel voor leerlingen als scholen veel voordelen hebben. "Zo'n test zou een vast ijkpunt kunnen worden om leerlingen met elkaar te vergelijken, en met de norm. Nu hanteert elke school, of zelfs elke leerkracht, eigen toetsmethodes, al dan niet uit commerciële handboeken. Enige vergelijking is in dat kluwen onmogelijk."

Toch schuilt er ook een nadeel in de test, waarschuwt Valcke. "Het zou niet verstandig zijn om de resultaten van die testen openbaar te maken. Op die manier ontstaat er een ranking tussen scholen, zoals die in de VS of Nederland al te raadplegen zijn. Dat lijkt me niet wenselijk", zegt Valcke.

"Een tweede gevaar is dat kinderen niet enkel meer vergeleken zullen worden met de norm, maar ook met elkaar, of dat klassen of zelfs hele scholen zich met elkaar gaan vergelijken. Dat kan een teaching to the test-systeem in de hand werken, waarbij leerlingen zich concreet gaan voorbereiden op de test. Dat zou de resultaten ervan vertekenen."