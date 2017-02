Wie een huis of appartement huurt en niet houdt van de administratieve rompslomp die daarbij komt kijken, kan een immomakelaar inschakelen. Alleen let je maar beter goed op, want velen onder hen houden zich niet aan de wet, zo blijkt nu. In totaal kregen 322 makelaars een controle van de Economische Inspectie over de vloer en bij maar liefst zes op de tien zijn een of meerdere inbreuken vastgesteld.